FORMELLO Lazio, prove generali per Inzaghi

In vista della gara contro il Napoli, il mister prova la formazione che sarà titolare: Correa si è allenato a parte

Dopo i numerosi dubbi emersi in settimana, Inzaghi cerca di fare chiarezza in vista del big match contro il Napoli.

Nell’allenamento odierno, il tecnico piacentino ha fatto delle prove tattiche per cercare l’equilibrio giusto da schierare contro i partenopei: non ci dovrebbero essere novità rispetto alla formazione schierata contro il Brescia, se non il rientro di Leiva e Luis Alberto. Correa si è allenato a parte e sta tentando di recuperare per essere presente, mentre Jony ha ricevuto una botta ma non ci dovrebbero essere gravi problemi.