FORMELLO Seduta di scarico per la Lazio: differenziato per Correa

La Lazio è tornata subito in campo. A Formello seduta di scarico in vista della Cremonese: differenziato per Correa

C’è poco tempo per i festeggiamenti. La Lazio è tornata subito sul campo di Formello per preparare la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma martedì alle 18.

La sessione si è aperta con il riscaldamento, poi la rosa è stata divisa in due gruppi: chi è stato impiegato ieri e chi è rimasto in panchina, insieme ai subentrati.

Lavoro differenziato invece per Correa: l’argentino ieri non si è seduto neppure in panchina, nonostante la convocazione e non ci sarà neppure martedì. Inzaghi punta a riavere Il Tucu disponibile per la gara contro la Samp. Mentre ad Acerbi, Lulic, Cataldi e Radu è stata concessa una giornata di riposo.

Si è rivisto in gruppo Vavro che ha completamente smaltito l’infortunio rimediato contro il Rennes e svolto l’intera sessione d’allenamento coi compagni; segnali positivi anche da Marusic.