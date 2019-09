FORMELLO Lazio, Inzaghi a colloquio con la squadra. E col Parma…

FORMELLO / Sintesi della seduta di allenamento svolta dalla Lazio in preparazione del match di campionato contro il Parma di domenica sera

Lazio subito in campo questa mattina a Formello. Lo staff tecnico non vuole perdere tempo, c’è da lavorare per preparare psicologicamente e fisicamente la gara di domenica sera contro il Parma. Non si può più sbagliare. La squadra si è riunita intorno alle ore 11: da una parte chi ha affrontato il Cluj (solo corsetta di scarico), dall’altra chi è rimasto a riposo, compresi i calciatori entrati ieri nel corso del secondo tempo. Ci sono ovviamente Radu, Immobile e Luis Alberto, i big rimasti nella Capitale e che sicuramente saranno titolari con gli emiliani.

DISCORSO INZAGHI – L’allenatore chiede una reazione d’orgoglio alla squadra, è per questo che prima dell’allenamento ha riunito il gruppo per un discorso durato cinque minuti. L’infermeria è vuota quindi Inzaghi ha ampia scelta di formazione, giocherà chi sta meglio. Si dovrebbe rivedere Luiz Felipe in difesa, mentre Parolo insidia il posto in regia a Lucas Leiva. In avanti giocherà Correa.