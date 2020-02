FORMELLO Lazio, ballottaggio Correa-Caicedo. Milinkovic si riprende il centrocampo

A Formello, Inzaghi studia la Lazio anti Inter: ballottaggio Correa-Caicedo, Milinkovic si riprende il centrocampo

Continuano le prove tattiche anti Inter. La Lazio d’Inzaghi sta studiando al meglio il big match che domenica sera accenderà l’Olimpico: tutti in gruppo sul campo di Formello, tutti tranne Lulic. Il capitano della squadra biancoceleste dovrà fermarsi almeno una ventina di giorni per rimettersi dall’operazione alla caviglia: chance per Jony, quindi, che dovrà confermarsi dopo la buona prova del Tardini.

A centrocampo si rivedrà Milinkovic dopo lo stop del Giudice Sportivo: il serbo affiancherà Leiva e Luis Alberto; mentre sulla destra dovrebbe rivedersi Lazzari.

Il nodo principale è legato all’attacco, il mister dovrà scegliere il compagno di reparto di Immobile. Al momento, Caicedo sembra in leggero vantaggio su Correa, ma tutto può ancora cambiare.