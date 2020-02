Lazio, Lulic out per almeno un mese ma il rinnovo è ad un passo

Lazio, dovrà stare lontano dal campo per almeno un mese ma il capitano è pronto alla firma sul rinnovo

Non è un momento facile per Senad Lulic. Il bosniaco infatti è stato operato due giorni fa alla caviglia e dovrà stare fuori dal campo per almeno un mese.

La bella notizia è invece quella del rinnovo: le parti già da qualche tempo avrebbero trovato l’intesa per prolungare il contratto fino al 2021. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe mancare solo l’ufficialità che potrebbe arrivare dopo la gara con l’Inter di domenica.