Formello Lazio, seduta di scarico per i sedici scesi in campo ieri

Primo allenamento della Lazio a Formello in vista della trasferta di martedì contro il Torino, seduta di scarico per i sedici scesi in campo ieri

Dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina, la Lazio di Inzaghi si è ritrovata nuovamente a Formello questa mattina per iniziare a preparare la sfida di martedì contro il Torino.

L’allenamento è iniziato con un riscaldamento aerobico e tecnico, per poi proseguire con la suddivisione della rosa in due gruppi: corsa di scarico per alcuni, mentre i restanti hanno lavorato sul possesso palla. Chiusura con alcune esercitazioni offensive, prevista invece oer domani la consueta seduta di rifinitura prima della partenza per Torino.