Formello, Lazio in campo verso la Samp: differenziato per Akpa Akpro

Sul campo di Formello, la Lazio scende in campo per preparare la sfida contro la Sampdoria. Le ultimissime all’allenamento

La Lazio in campo a Formello. Dopo un’attivazione muscolare, seguita da una partitella a massimo due tocchi, la squadra ha concluso la seduta con una fase tattica. Inzaghi studia le soluzioni anti-Sampdoria.

Nell’allenamento di questa mattina a Formello sono stati provati Muriqi e Pereira. Caicedo non era in campo con il resto della squadra. Lavoro differenziato per Akpa Akrpo, mentre Leiva si è unito al gruppo.