Formazioni ufficiali Lazio Women Inter: le scelte di Grassadonia

Formazioni ufficiali Lazio Women Inter, a pochi minuti dalla sfida con i lombardi ecco quali sono scelte di Grassadonia

In attesa della gara maschile contro il Monza, la Lazio sta per scendere in campo contro L’Inter per la sfida che vale per il campionato Women. A pochi minuti dalla partita delle ragazze di Grassadonia queste sono le scelte ufficiali.

LAZIO WOMEN (3-5-2): Karresmaa; D’Auria, Connolly, Reyes; Olivero, Castiello, Eriksen, Simonetti Zanoli; Piemonte, Le Bihan. A disp. Scotti, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Pizzi, Scaramuzzi, Cafferata, Visentin. All. Grassadonia.

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo, Magull, Csiszàr, Tomaselli, Schough; Cambiaghi, Serturini. A disp. Schianta, Baldi, Pedersen, Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Robustellini, Fordos, Detruyer, Wullaert, Bartoli. All. Piovani.