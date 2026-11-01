 Formazioni ufficiali Lazio Cagliari: Gattuso non cambia nulla! Noslin confermato dal 1'
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Formazioni ufficiali Lazio Cagliari: Gattuso non cambia nulla! Noslin confermato dal 1′

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Published 2 ore fa il 1 Novembre 2026
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Gattuso

Formazioni ufficiali Lazio Cagliari: le scelte dei due tecnici per la partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Cagliari di Fabio Pisacane. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara della decima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Le scelte:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano; Fadera, Fazzini, Maldini; Nzola

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