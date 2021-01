Paulo Fonseca è sempre uscito sconfitto contro Inzaghi: solo contro un altro allenatore ha fatto peggio in carriera

Zero vittorie in tre partite giocate da Fonseca contro Inzaghi: anche in questo derby della Capitale, il portoghese non è riuscito a battere il tecnico piacentino.

Solo con Lopetegui, il tecnico giallorosso ha uno score peggiore in carriera, essendo uscito sconfitto quattro volte contro lo spagnolo.