Folorunsho lascerà il Napoli nella finestra invernale del mercato? L’agente Giuffredi parla del futuro del centrocampista

Marco Giuffredi, agente di Micheal Folorunsho, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del futuro del centrocampista ex Hellas Verona. Il calciatore è stato accostato a varie squadre di Serie A, tra cui Atalanta e Lazio. Il procuratore si è espresso su un possibile trasferimento nel prossimo gennaio.

LE PAROLE – «Folorunsho via a gennaio? Abbiamo sbagliato in estate non sbaglieremo in inverno, Conte stravede per lui e le somme le tireremo a giugno»