Focolari: «Lazio, è arrivato il momento di regalare ad Inzaghi il Papu Gomez»

Ai microfoni di RadioRadio Furio Focolari ha parlato della questione Inzaghi

Simone Inzaghi e la Lazio, un rapporto duraturo su cui deve ancora essere fatta chiarezza. Ferma la volontà delle parti di accordarsi una reciproca priorità nel definire il futuro, il contratto del tecnico piacentino scade la prossima estate e ad oggi il rinnovo non è ancora cosa fatta, tutt’altro. Ai microfoni di RadioRadio è intervenuto nel pomeriggio Furio Focolari.

«Il presidente Lotito ha la possibilità di fare all-in. Credo sia partito per Cortina, quindi l’incontro con Inzaghi dopo Natale dovrebbe slittare di fatto a dopo Capodanno, date le restrizioni previste per le festività. Io se fossi la società regalarei ad Inzaghi il Papu Gomez, calciatore che l’allenatore chiede da sempre. Il Papu e un bel triennale per l’allenatore. Parliamo di un calciatore che in qualunque squadrà approderà, sposterà gli equilibri, Inzaghi lo chiede da anni e gli viene risposto che spendere più di 20 milioni per un over-30 non è nei piani. Ad oggi il centrocampista dell’Atalanta lo prendi con meno della metà, fossi Lotito ci penserei».