Focolari non ha dubbi: «Undici contro undici la Lazio non avrebbe mai perso. Ho notato una cosa»

Focolari non ha dubbi e analizza così la sconfitta arrivata ieri sera in Juve Lazio: il suo commento sulla squadra di Baroni

Furio Focolari, sulle frequenze di Radio Radio, ha così commentato la sconfitta subita dalla Lazio in casa della Juve.

LE PAROLE – «La partita non mi è piaciuta, ma la Lazio ha tenuto bene il campo, ne è uscita bene. Il risultato è giusto perché per quel poco che ha fatto vedere la Juventus ha giustamente creato di più e soprattutto ha fatto un gol. La Lazio ha resistito bene per più di un’ora in inferiorità numerica, ha mostrato una grandissima personalità. Undici contro undici la Lazio non l’avrebbe mai persa questa partita. Ne esce a testa alta».