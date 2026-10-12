Floriani sempre più al centro del progetto Gattuso: accordo per il rinnovo fino al 2029! Spunta un’opzione nel contratto

Romano Floriani Mussolini è pronto a legarsi alla Lazio con un rinnovo contrattuale! Ecco cosa filtra dai dialoghi tra gli agenti e il club di Claudio Lotito

Il futuro di Romano Floriani Mussolini potrebbe essere ancora a lungo a tinte biancocelesti. La Lazio sta lavorando per blindare uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, premiando la crescita dell’esterno destro che sta trovando sempre maggiore spazio nelle rotazioni di Gennaro Gattuso. Le ultime indiscrezioni raccontano di una trattativa ormai arrivata a un punto decisivo, con un’intesa che sarebbe già stata raggiunta per il prolungamento del contratto.

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Rinnovo Floriani, accordo raggiunto con la Lazio fino al 2029

Secondo quanto riportato sui social da Nicolò Schira, la Lazio avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale di Romano Floriani Mussolini fino al 30 giugno 2029. Una notizia importante per il club capitolino, intenzionato a dare continuità al percorso dell’esterno classe 2003.

L’intesa rappresenterebbe un segnale di fiducia nei confronti del calciatore, che in questa prima parte della stagione 2026/2027 sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio significativo nella formazione allenata da Gattuso.

Nel nuovo contratto anche un’opzione fino al 2030

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibile struttura del nuovo accordo; infatti, il contratto dovrebbe prevedere anche un’opzione per prolungare il rapporto fino al 2030.

La particolarità riguarda la facoltà di esercitare questa clausola, che sarebbe riservata alla Lazio. Il club biancoceleste potrebbe quindi decidere autonomamente se estendere la permanenza del calciatore per un’ulteriore stagione rispetto alla scadenza inizialmente prevista.

Una soluzione che permetterebbe alla società di mantenere un maggiore controllo sulla durata del rapporto contrattuale, valutando nel tempo l’evoluzione delle prestazioni del proprio esterno.

Gattuso punta sull’esterno: la crescita del classe 2003

Il possibile rinnovo arriva in un momento particolarmente positivo per Romano Floriani Mussolini, che sta beneficiando della fiducia di Gennaro Gattuso. L’allenatore biancoceleste gli sta concedendo continuità, permettendogli di accumulare esperienza e di consolidare il proprio ruolo all’interno della squadra.

Il buon avvio della Lazio ha inoltre contribuito a creare un contesto favorevole alla valorizzazione dei giocatori sui quali il tecnico intende puntare. L’eventuale prolungamento contrattuale di Floriani Mussolini si inserirebbe in una strategia orientata alla continuità tecnica e alla valorizzazione dei calciatori più giovani presenti nell’organico.

Adesso l’attenzione si sposta sui prossimi sviluppi della trattativa. L’accordo fino al 2029, con possibile estensione al 2030, rappresenta la principale novità emersa, mentre si attende di capire quando e se arriverà l’ufficialità da parte della società capitolina.