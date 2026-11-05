Gattuso ha un conto aperto con Allegri! Il dato è clamoroso: al Maradona per sfatare un tabù

Napoli Lazio, Gennaro Gattuso si prepara a sfidare nuovamente Massimiliano Allegri. Il tecnico biancoceleste cerca la prima vittoria contro il collega

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, metterà di fronte due allenatori che si conoscono molto bene. Gennaro Gattuso e Massimiliano Allegri torneranno a incrociare le proprie strade in una partita particolarmente importante per il prosieguo della stagione 2026/2027. Per il tecnico biancoceleste, però, c’è anche un tabù personale da sfatare: quello relativo ai precedenti contro l’attuale allenatore dei partenopei.

Gattuso contro Allegri: il bilancio dei cinque precedenti

I numeri dei confronti diretti raccontano una storia decisamente sfavorevole a Gennaro Gattuso. Nei cinque precedenti in panchina contro Massimiliano Allegri, infatti, l’attuale allenatore della Lazio ha sempre rimediato una sconfitta.

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Il bilancio riportato è particolarmente significativo: zero vittorie, zero pareggi e cinque sconfitte. Un rendimento che rende la prossima trasferta di Napoli un’occasione per provare a interrompere una serie negativa nei confronti del collega livornese.

Tutti gli incroci tra Gattuso e Allegri risalgono al periodo Milan-Juventus

I cinque precedenti tra i due allenatori risalgono alle rispettive esperienze sulle panchine di Milan e Juventus. In quel periodo Gattuso guidava i rossoneri, mentre Allegri era alla guida della formazione bianconera.

Nello specifico, i confronti si sono distribuiti tra tre partite di campionato, una finale di Coppa Italia e una finale di Supercoppa Italiana. In tutte queste occasioni è stato l’allenatore livornese ad avere la meglio, riuscendo a imporsi anche nelle due sfide che mettevano in palio un trofeo.

Gattuso vuole cancellare il tabù Allegri al Maradona

La partita dell’undicesima giornata di Serie A 2026/2027 rappresenterà quindi un appuntamento dal significato particolare per Gennaro Gattuso. Il tecnico della Lazio arriva alla sfida dopo un avvio di stagione estremamente positivo e con l’obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti finora.

Dall’altra parte ci sarà un Napoli guidato da Massimiliano Allegri, allenatore che ha già dimostrato nei precedenti di saper mettere in difficoltà il collega calabrese.

Il confronto del Maradona sarà dunque interessante anche sotto il profilo tattico. Gattuso proverà a sfruttare il momento favorevole della propria squadra, mentre Allegri cercherà di confermare la tradizione positiva negli scontri diretti.