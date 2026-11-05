Ex Lazio, Allegri rischia l’esonero! De Laurentiis pensa a Conceicao per sostituirlo

Massimiliano Allegri si gioca il futuro sulla panchina azzurra. Dalla Francia spunta la candidatura dell’ex giocatore della Lazio Sergio Conceição

La sfida tra Napoli e Lazio, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/2027, potrebbe avere conseguenze importanti anche sul futuro della panchina partenopea. Massimiliano Allegri attraversa un momento particolarmente delicato e un altro risultato negativo rischierebbe di complicare ulteriormente la sua posizione

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Allegri sotto pressione: la partita può diventare decisiva

Il momento del Napoli è tutt’altro che semplice. I risultati negativi delle ultime settimane hanno alimentato interrogativi sulla gestione tecnica, aumentando la pressione nei confronti di Massimiliano Allegri. La prossima sfida contro la Lazio di Gennaro Gattuso rappresenta dunque un appuntamento particolarmente importante.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia, un’eventuale sconfitta potrebbe spingere il presidente Aurelio De Laurentiis a valutare un cambio di allenatore. Non risultano tuttavia comunicazioni ufficiali della società riguardo a un possibile esonero.

Spunta Conceição: De Laurentiis valuta l’ex biancoceleste

Come riportato da Foot Mercato, Sergio Conceição sarebbe uno dei candidati più concreti per raccogliere l’eredità di Allegri qualora il club decidesse di interrompere il rapporto con l’attuale allenatore.

Il tecnico portoghese sarebbe particolarmente apprezzato da De Laurentiis, che già in passato avrebbe preso in considerazione il suo profilo. Conceição sarebbe stato vicino alla panchina azzurra nel 2021 e nel 2023, senza che le operazioni arrivassero alla conclusione. Un’indiscrezione che aggiunge ulteriore interesse alla partita del Maradona, considerando il passato dell’allenatore portoghese proprio con la maglia della Lazio.

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Conceição ha rifiutato il Fenerbahçe: vuole tornare in Serie A?

Un altro elemento riguarda la recente decisione di Sergio Conceição di rifiutare la proposta del Fenerbahçe. Il portoghese avrebbe preferito attendere un’opportunità in uno dei cinque principali campionati europei, rinunciando così alla possibilità di trasferirsi in Turchia.

Dopo l’esperienza sulla panchina del Milan nella stagione 2024/2025 e la successiva parentesi all’Al-Ittihad, il tecnico potrebbe quindi valutare favorevolmente un eventuale ritorno nel calcio italiano.

La certezza è che la partita di domenica 8 novembre contro la Lazio avrà un peso considerevole per il Napoli. Oltre ai punti in classifica, al Maradona potrebbero essere in gioco anche gli equilibri della panchina partenopea.