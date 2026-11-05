Cardone: «L’iter per lo stadio Flaminio sta proseguendo! Tavares? Affaticato, ma dovrebbe giocare contro il Napoli»

Giulio Cardone fa il punto sulle condizioni dei biancocelesti in vista della trasferta contro il Napoli: le ultime sugli infortunati, le scelte di Gattuso e il progetto Flaminio

La Lazio si prepara alla delicata trasferta contro il Napoli di Massimiliano Allegri, una sfida importante per dare continuità allo straordinario avvio di stagione della formazione allenata da Gennaro Gattuso. A pochi giorni dalla partita dello stadio Maradona, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di diversi calciatori biancocelesti e sulle possibili scelte di formazione. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

Le condizioni di Tavares e la sfida contro il Napoli

Uno dei principali interrogativi riguarda Nuno Tavares, alle prese con un affaticamento che non dovrebbe comunque impedirgli di partire dal primo minuto. Il portoghese potrebbe essere gestito durante la partita, considerando anche gli impegni ravvicinati e la necessità di evitare ulteriori problemi fisici.

«Tavares è affaticato, però dovrebbe iniziare la gara per poi magare lasciare il campo a mezz’ora dalla fine. La Lazio deve guardare con grande attenzione Napoli-Roma, lì loro hanno fatto una buona partita. Il Napoli domenica o crolla o si rilancia».

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Cardone annuncia i recuperi di Rovella e Marusic: novità anche in attacco

Le indicazioni più importanti riguardano anche il centrocampo e il reparto offensivo. Danilo Cataldi sta meglio, ma non avrebbe ancora nelle gambe i novanta minuti. Discorso differente per Rovella e Marusic, destinati a ritrovare la panchina dopo i rispettivi problemi fisici.

Per quanto riguarda l’attacco, l’assenza di Mattia Zaccagni obbliga Gattuso a valutare soluzioni alternative. Una delle ipotesi prevede l’impiego di Andrea Pinamonti dal primo minuto, con Tijjani Noslin spostato sulla corsia sinistra. Resta invece da monitorare il recupero di Albert Gudmundsson.

«Cataldi e Rovella? Cataldi sta bene, non ha tutta la partita sulle gambe. Rovella andrà in panchina domenica, così come Marusic; sono stati recuperati, poi avranno tutta la sosta per lavorare bene. Gudmundsson dopo la pausa, da capire se già contro il Lecce. Con molta probabilità giocherà Pinamonti, con Noslin che trasloca a sinistra ma non è l’unica opzione che sta valutando Gattuso».

Lazio, l’indiscrezione sullo stadio Flaminio

Non soltanto questioni di campo. Durante il suo intervento, Cardone ha affrontato anche il tema del futuro stadio della Lazio, soffermandosi sul progetto relativo al Flaminio. Secondo le informazioni riferite dal giornalista, l’ipotesi attualmente discussa prevederebbe una capienza di 47mila spettatori, superiore alla soglia minima indicata dalla società biancoceleste.

«Per quanto riguarda lo stadio Flaminio, io so che l’accordo è per una capienza di 47mila spettatori. La Lazio non era disposta a scendere sotto i 45mila. Ci sono altre situazioni da chiarire, ma al momento l’iter sta andando avanti. Parlano di incontri positivi, ma non credo arriveranno ulteriori risposte entro il 2026».