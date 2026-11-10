Ufficiale in rinnovo di Floriani Mussolini con la Lazio! Il difensore firma fino al 2031: il comunicato dei biancocelesti

Lazio, Romano Floriani Mussolini rinnova il contratto con il club biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Arriva l’annuncio ufficiale della società: il classe 2003 continuerà a far parte del progetto della Lazio di Gattuso

Adesso è ufficiale: Romano Floriani Mussolini ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2031. La società biancoceleste ha annunciato il prolungamento dell’accordo con il difensore classe 2003, confermando la volontà di puntare su di lui anche per le prossime stagioni. Una notizia importante per il futuro del club, che decide di blindare uno dei calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile e oggi a disposizione di Gennaro Gattuso. Il rinnovo arriva in un momento particolarmente positivo per la squadra, attualmente in testa alla classifica di Serie A.

Lazio, ufficiale il rinnovo di Floriani Mussolini fino al 2031: il comunicato integrale

La Lazio ha comunicato la firma del nuovo contratto attraverso una nota ufficiale, accompagnata dalle prime dichiarazioni del calciatore dopo il prolungamento.

Di seguito il comunicato della società, riportato integralmente:

«La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha dichiarato: “Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!”.»

Il nuovo accordo lega dunque Floriani Mussolini alla Lazio per altre cinque stagioni, con scadenza fissata al 30 giugno 2031.

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Lazio, Floriani Mussolini e il legame con i colori biancocelesti

Nelle parole pronunciate dopo la firma emerge soprattutto il significato personale del rinnovo. Per Floriani Mussolini, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il prolungamento rappresenta un passaggio importante di un percorso iniziato diversi anni fa.

Dopo le esperienze maturate lontano da Formello, il difensore ha avuto l’opportunità di tornare a disposizione della prima squadra e confrontarsi con le esigenze del massimo campionato.

La società, attraverso questo accordo, dimostra di voler continuare a investire sul suo sviluppo. Non si tratta soltanto di una scelta legata alla stagione in corso. Una scadenza fissata al 2031 permette infatti di programmare il futuro del giocatore senza l’immediata pressione delle questioni contrattuali.

Lazio, Gattuso può continuare a puntare sulla duttilità del classe 2003

Dal punto di vista tecnico, Floriani Mussolini offre a Gattuso una soluzione sulla fascia destra. Il classe 2003 può interpretare diversi compiti sulla corsia, grazie alla propria disponibilità alla corsa e alla capacità di accompagnare la manovra.

Nel corso della stagione ha avuto modo di trovare spazio anche in seguito ai problemi fisici che hanno interessato altri elementi della rosa, confrontandosi con responsabilità importanti.

Il suo percorso, naturalmente, resta aperto. Per diventare un riferimento stabile della Lazio dovrà continuare a migliorare nella gestione delle situazioni difensive e nella continuità delle prestazioni.

Il rinnovo non garantisce automaticamente una maglia da titolare, ma rappresenta un riconoscimento del percorso compiuto e della fiducia riposta nelle sue prospettive.

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Lazio, rinnovo fino al 2031: un investimento anche per il futuro

L’ufficialità del prolungamento arriva mentre la Lazio sta vivendo un avvio di campionato particolarmente positivo sotto la guida di Gattuso.

I biancocelesti occupano il primo posto in classifica e stanno raccogliendo risultati importanti anche grazie alla crescita di diversi giocatori della rosa. In questo contesto, il rinnovo di Floriani Mussolini assume un significato che va oltre l’immediata attualità sportiva.

La società sceglie di assicurarsi a lungo termine un calciatore ancora giovane, che conosce l’ambiente e ha davanti a sé ulteriori margini di crescita.

Per il difensore, invece, la firma rappresenta un’assunzione di responsabilità: dopo aver conquistato la possibilità di giocare con la maglia biancoceleste, l’obiettivo sarà dimostrare sul campo di poter diventare una presenza sempre più importante. La data da segnare è il 30 giugno 2031. Fino ad allora, salvo eventuali sviluppi di mercato, il futuro contrattuale di Romano Floriani Mussolini continuerà a essere legato alla Lazio.