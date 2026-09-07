Hanno Detto
Floriani: «C’è tanto di Gattuso in questa squadra. C’è tanto carattere»
Floriani al termine di Udinese-Lazio, terza giornata di campionato ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport
Romano Floriani ai microfoni di Sky Sport ha commentato la gara andata in scena al Blu Energy Stadium. Queste le sue parole:
MERITO DI GATTUSO? «C’è tanto di Gattuso in questa squadra, c’è tanto carattere. Speriamo sia l’inizio di una grande stagione».
VERSO LAZIO-MILAN «Pensiamo partita dopo partita, non pensiamo che battere il Milan vorrebbe dire qualcosa in più, proseguiamo come stiamo facendo».
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Il terzino classe 2004 ha offerto ancora una volta un’ottima prestazione e si sta meritando la fiducia di mister Gennaro Gattuso. La sensazione è che se continuerà così sarà lui il titolare della fascia destra nel 4-3-3 biancoceleste.
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