Zaccagni è una grande perdita per Gattuso! Un mese di stop e niente Nazionale: ecco quando può tornare

Infortunio Zaccagni, confermata la lesione al quadricipite femorale sinistro. Il capitano salterà il Napoli e la possibile convocazione con l’Italia

Brutte notizie per la Lazio di Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione straordinario nel campionato di Serie A 2026/2027. I biancocelesti devono fare i conti con l’infortunio di Mattia Zaccagni, costretto a fermarsi proprio nel momento in cui stava offrendo prestazioni di grande livello. Gli accertamenti effettuati dopo il problema accusato contro il Cagliari hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro.

Il capitano salta Napoli e rischia un mese di stop

Zaccagni ha già cominciato il percorso terapeutico e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, con nuovi controlli previsti nei prossimi giorni. I tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno alle tre o quattro settimane. L’attaccante salterà la trasferta contro il Napoli di Massimiliano Allegri, in programma domenica 8 novembre; a rischio anche le successive partite contro Lecce e Torino, considerando che lo staff medico non intende forzare i tempi del recupero.

Sfuma anche la possibilità di tornare in Nazionale

L’infortunio rappresenta una delusione anche sul piano personale per Zaccagni, che dovrà rinunciare alla possibilità di partecipare agli impegni dell’Italia contro Francia e Belgio.

Il capitano biancoceleste stava attraversando un periodo particolarmente positivo sotto la guida di Gattuso, ritrovando continuità e incisività offensiva. Il commissario tecnico Roberto Mancini stava pensando di convocarlo per questa sosta, ma l’indisponibilità fisica esclude adesso qualsiasi possibilità di impiego.

Infortunio Zaccagni Lazio, possibile rientro contro l’Atalanta

L’obiettivo di Zaccagni è tornare a disposizione della Lazio per la sfida casalinga contro l’Atalanta, in programma domenica 6 dicembre allo stadio Olimpico. Una data che consentirebbe al capitano di completare il percorso riabilitativo senza accelerazioni eccessive, anche in vista del successivo derby contro la Roma, previsto per il 13 dicembre.

Saranno i prossimi controlli a chiarire l’evoluzione della lesione e a stabilire quando il giocatore potrà riprendere gli allenamenti con il gruppo. Nel frattempo Gattuso dovrà individuare nuove soluzioni offensive per sostituire uno degli elementi più importanti della propria formazione. L’assenza di Zaccagni rappresenterà così un banco di prova significativo per una Lazio chiamata a confermare il proprio eccellente rendimento anche senza il suo capitano.

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