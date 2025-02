Flachi a Sampnews24.com: «Scudetto? È corsa a tre tra Napoli, Inter e Atalanta. Ecco chi è in vantaggio»

Francesco Flachi, storico attaccante della Sampdoria, ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sampnews24, Francesco Flachi ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A:

PAROLE – «Penso che la corsa Scudetto sia a tre, fra Inter, Napoli e Atalanta. Il Napoli è più avvantaggiato, oltre ad avere un’ottima squadra e un allenatore vincente e di carattere nell’ultimo periodo sta facendo bene. Poi non gioca le coppe, può preparare con calma le partite e può recuperare dal punto di vista fisico, per questo penso abbia un vantaggio rispetto alle altre. L’Atalanta la metto lì ma dipenderà da loro, così come per l’Inter: entrambe giocano la Champions e sappiamo che questo lascia qualcosa a livello mentale e fisico, e il Napoli ne potrebbe approfittare. L’Atalanta poi ultimamente ha rallentato, sta lasciando punti importanti su campi abbordabili, e questo li ha portati a essere più indietro. Per il resto non vedo altre squadre che si possano inserire, anche dopo la sconfitta dell’Inter nel recupero con la Fiorentina».

L’INTERVISTA INTEGRALE A FLACHI SU SAMPNEWS24