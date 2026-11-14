Belgio Italia, out Cambiaghi per la sfida di Nations League! Altra tegola in casa Azzurri – Lazio News 24

Belgio Italia, Nicolò Cambiaghi non prenderà parte alla sfida di Nations League in programma domani sera alle 20.45. Altra tegola per Mancini

Ultimi preparativi e ultimi nodi da sciogliere per la Nazionale italiana prima del delicato impegno internazionale. Gli Azzurri guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini hanno sostenuto questa mattina l’ultima seduta di lavoro presso il Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile, completando così la rifinitura tattica in vista dell’ultimo e decisivo appuntamento della fase a gironi di Nations League.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dai canali della FIGC, la squadra partirà nel pomeriggio alla volta di Bruxelles per preparare gli ultimi dettagli della sfida.

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Belgio Italia: il programma della vigilia e l’arrivo a Bruxelles

La tabella di marcia degli Azzurri entra ormai nel vivo. Nel corso del pomeriggio la delegazione azzurra lascerà la Lombardia per raggiungere la capitale belga, teatro domani sera di un confronto di altissimo prestigio. Il calcio d’inizio di Belgio–Italia è fissato per le ore 20:45 nella suggestiva cornice dello stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Per dirigere questo delicato incrocio europeo è stato designato il fischietto norvegese Espen Eskas, chiamato a gestire un incontro che si preannuncia intenso e combattuto dal primo all’ultimo minuto.

Belgio Italia: la tegola Cambiaghi

A turbare la vigilia della partenza in casa Italia è però un nuovo stop fisico che riduce ulteriormente le opzioni offensive a disposizione dello staff tecnico. Il commissario tecnico Roberto Mancini deve infatti fare i conti con l’ennesima defezione dell’ultima ora: Nicolò Cambiaghi si è fermato durante la preparazione, andando ad aggiungersi alla lista degli indisponibili in vista della trasferta internazionale.

Un’assenza pesante che costringerà il selezionatore azzurro a rivedere parzialmente le rotazioni e le soluzioni dalla panchina per la gara contro i Diavoli Rossi.