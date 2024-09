Fiorentina Lazio, Cardone sulle decisioni di MARCENARO: «Ecco cosa lo ha CONDIZIONATO, basterebbe DIRE UNA COSA»

Le parole di Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, sull’arbitraggio in Fiorentina Lazio di Marcenaro

Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone è tornato ai microfoni di RadioSei dell’arbitraggio di Marcenaro in Fiorentina Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La cicatrice di Firenze rimane. Bisogna voltare pagina, ma l’amarezza resta, non ho un bel rapporto con le ingiustizie. I dirigenti della Lazio a fine partite sono andati a chiedere spiegazioni all’arbitro Marcenaro per un rigore ridicolo. Bergonzi a La Domenica Sportiva è stato eroico, un rigore contro lo spirito del gioco, poi Abisso ha deciso di andare a vedere al microscopio la cosa condizionando Marcenaro che è molto più giovane di lui. Nel colloquio con i dirigenti ha spiegato che quando il VAR ti richiama per quelle situazioni se vedi lo step on foot bisogna dare il rigore. L’esperienza è importante, un arbitro come Orsato non si accontenterebbe di un fotogramma e avrebbe deciso per com’è andata la dinamica. La gamba di Tavares non ha cambiato direzione verso quella di Dodo, ha proseguito la corsa e gli è capitato lo scarpino del giocatore della Fiorentina. Basterebbe dire di aver sbagliato».