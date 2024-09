Fiorentina-Lazio, Cucchi ANALIZZA sui social la prestazione dei biancocelesti al Franchi – FOTO

Fiorentina-Lazio, il giornalista analizza e commenta al termine della partita del Franchi la prestazione della squadra di Baroni

Missione fallita per la Lazio di Baroni, la quale perde in rimonta contro la Fiorentina e rallenta in classifica dopo la buona vittoria di lunedì contro il Verona. Al contrario la squadra di Palladino si rilancia e conquista quest’oggi il primo successo di questo campionato.

Ad analizzare la partita del Franchi, ci pensa il cronista Riccardo Cucchi, il quale sui social commenta la partita rilasciando queste considerazioni

PAROLE – Male il risultato. Ma nei 90′ buona Lazio. Una Lazio che sa attaccare, che tira (20 conclusioni, 6 in porta), che mostra un DNA offensivo. Ha tenuto le fila della partita, anche nel secondo tempo quando la Fiorentina ha cercato di cambiare la sua gara