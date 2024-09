Fiorentina, che tegola per Palladino: il tecnico deve fare a meno di un titolare per domani con la Lazio

Fiorentina, il tecnico dei toscani deve fare a meno di un titolare in vista della gara di domani contro la Lazio: ecco di chi si tratta

Finalmente ci siamo, domani la Lazio torna in campo per la sfida di campionato contro la Fiorentina che sarà la prima delle due trasferte per i biancocelesti di Baroni. A poche ore dalla gara però, per Palladino arriva un importante tegola ossia, non potrà contare su Pongracic a causa di un risentimento muscolare come riporta il comunicato della Fiorentina

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marin Pongracic non è stato convocato per la partita di domani a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra