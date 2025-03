Condividi via email

Fiorentina Atalanta, finisce 1-0 al Franchi per i padroni di casa! Moise Kean trascina la viola con una grande giocata individuale

Termina 1-0 la sfida allo stadio Artemio Franchi tra la Fiorentina e l’Atalanta grazie ad un gran gol di Moise Kean in progressione. Il centravanti italiano, reduce da una straordinaria doppietta contro la Germania, è tornato al gol anche in Serie A contro una big come la Dea.

Un errore di Hien è costato caro alla difesa bergamasca che ha concesso la rete del vantaggio viola a pochi minuti dalla fine del primo tempo. In seguito le incursioni nerazzurre sono state inconcludenti e non hanno mai creato grossi problemi a De Gea. Una grande prova quindi quella della Fiorentina che riapre la corsa Champions per il terzo posto. Ora si attende la risposta della Lazio.