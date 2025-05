Fiore: «L’impatto alla Lazio fu difficile, poi il riscatto. Baroni? Ecco cosa penso»

Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha condiviso la sua esperienza con la maglia biancoceleste in un’intervista a Chiamarsi Bomber.

PAROLE: – «All’inizio la scelta di Baroni ha generato un po’ di scetticismo: era la sua prima esperienza in un club così importante. Però io sono sempre stato positivo: se l’era meritata, ed è un allenatore che ha sempre dimostrato di valere. E infatti secondo me è andato anche oltre le aspettative. Nessuno pensava che la Lazio potesse fare questa stagione, sia in Italia che in Europa: ha fatto molto bene, e nella sfida col Bodo è mancato poco per raggiungere la semifinale. È un anno zero: sono andati via giocatori come Immobile, Felipe Anderson, Milinkovic, Luis Alberto… Giocatori che avevano fatto la storia recente della Lazio. Sostituirli non era facile. E invece sono arrivati ragazzi giovani, e anche Baroni stesso, che si sono trovati a dover reggere una piazza importante. Aver fatto una stagione così, anche in Europa, ed essere lì a giocarsi la Champions, è un risultato davvero importante. Le difficoltà potrebbero arrivare il prossimo anno, perché dovranno riconfermarsi. Ma il lavoro fatto è stato ottimo, e va sottolineato»