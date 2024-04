Filippo Inzaghi esalta il fratello Simone: «Anche quando era alla Lazio dicevo questa cosa»

Filippo Inzaghi, tecnico attualmente senza squadra, ha esaltato il fratello Simone, allenatore dell’Inter ed ex Lazio: le dichiarazioni

Intervistato da Sky, Filippo Inzaghi ha esaltato il fratello Simone, tecnico dell’Inter ed ex Lazio:

«Simone, come ho sempre detto anche quando era alla Lazio, per me era uno dei migliori allenatori in Europa. Lo ha dimostrato e sono contento per lui perché oltre ad essere un grande allenatore è una persona seria. E penso che il calcio abbia bisogno di persone come lui. Mi ha stupito quest’Inter? No, si è meritato quello che ha fatto perché oltre tutto gioca bene. È chiaro che io seguo mio fratello con grande ammirazione e simpatia. Son contento che il Milan si sia ripreso e stia andando alla grande, per cui sono contento così».