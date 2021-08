Felipe Anderson e il gol all’Olimpico: «Casa» VIDEO

Anche Felipe Anderson ha messo la sua firma sul 6-1 della Lazio . Il brasiliano ha poi gioito su Instagram con un messaggio speciale

Il 6-1 della Lazio porta anche la firma di Felipe Anderson. Come un deja vu, un’immagine che non si vedeva dal 2018: taglio lungo di Reina, la palla a bucare la rete e i tifosi in delirio ad acclamare Pipe.

L’emozione, però, non ha colto solo il pubblico. Il brasiliano, infatti, ha ricondiviso – sul suo profilo Instagram – il video del gol con un messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti: «Casa».