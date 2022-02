Felipe Anderson ha ritrovato il gol: contro il Porto non vuole fermarsi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro l’Udinese, Felipe Anderson ha ritrovato la via del gol e adesso con il Porto non vuole fermarsi

La rete segnata alla Dacia Arena contro l’Udinese ha rivitalizzato Felipe Anderson, che prima del match in terra friulana non andava in gol dal 16 ottobre scorso con l’Inter.

Domani, viste le assenze sicure di Zaccagni e Pedro, e un Immobile probabilmente a mezzo servizio, il brasiliano, come riportato dal Corriere dello Sport, sarà il punto fermo della Lazio contro il Porto. Felipe Anderson ora non vuole fermarsi e cerca vendetta contro la sua ex squadra.