Felipe Anderson, il ritiro si avvicina: allenamento anche in luna di miele

Felipe Anderson è alle Maldive per il viaggio di nozze, ma non ci sono vacanze che tengano: si allena in vista del ritiro

Non c’è luna di miele che tenga se il ritiro è alle porte. Le vacanze dei giocatori sono agli sgoccioli ed ogni momento è buono per tenersi in forma, anche per Felipe Anderson che sta vivendo queste giornate alle Maldive.

Il brasiliano – novello sposo – è partito in viaggio di nozze con la sua bella Lohanne, ma prima di un bel bagno tra le acque cristalline maldiviane, è necessaria una sessione di allenamento: Pipe sa di essere importante per Sarri e mai vorrebbe deluderlo.