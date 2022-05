Felipe Anderson: «Abbiamo reagito e raggiunto l’obiettivo!» – VIDEO

Felipe Anderson ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro la Juventus: le dichiarazioni del brasiliano

«Siamo entrati in campo molto bene, abbiamo fatto un buon inizio partita. Abbiamo preso gol, però abbiamo parlato nell’intervallo dicendo che stavamo facendo bene contro una squadra che domina sempre il campionato, però oggi siamo stati in grado di reagire e raggiungere la partita. Cercheremo di vincere anche in casa, la mentalità che abbiamo preso in questa stagione è vincere contro chiunque e davanti ai nostri tifosi non sarà diverso».