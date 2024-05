Felipe Anderson a Sky: «La mia scelta condizionata sulla stagione? No e spiego perchè»

Felipe Anderson, il brasiliano al termine della partita con il Sassuolo commenta la gara e si congeda al club

E’ tempo di saluti per la Lazio, la quale congeda Luis Alberto e Felipe Anderson i quali non saranno protagonisti della prossima annata. Lo stesso brasiliano saluta cosi il club rilasciando queste parole a Sky

FELIPE ANDERSON – È stata una serata per me difficile ma bella. Guardare indietro e vedere tutto quello che abbiamo passato insieme con questi colori mi rende fiero e felice. Grazie mille a tutti quelli che mi hanno sostenuto e spero che la Lazio continui a volare. La stagione ha condizionato la mia scelta? No, non c’entra niente. Nel calcio ci sta passare un momento difficile, io ne ho passati tanti. La mia è stata una selta dettata dal fatto che volevo tornare in patria per il mio popolo e giocare a calcio per loro