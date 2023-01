Felipe Anderson on fire: nel mirino il 50esimo gol con la Lazio. La Fiorentina gli ricorda l’esordio in Serie A

Come scrive il Corriere dello Sport la prossima sarò la rete numero 50 di Felipe Anderson con la Lazio, contando tutte le competizioni.

Felipe è on fire, ha segnato nelle ultime quattro partite: Empoli, Sassuolo, Bologna in Coppa Italia e Milan. Punta alla cinquina. La Fiorentina gli ricorda l’esordio in Serie A, sono passati quasi dieci anni, era il 6 ottobre 2013. Pipe ha segnato due volte ai viola, nel gennaio 2016 e nell’aprile 2018. E’ tornato un anno e mezzo fa dopo gli anni tristi vissuti in Premier con il West Ham, transitando dal Porto. Solo la Lazio gli avrebbe potuto permettere di ritrovarsi, tornare a casa lo ha completato.