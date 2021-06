Fascetti: «Italia Austria? Per gli Azzurri non sarà affatto semplice»

Eugenio Fascetti, ex allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della partita tra Italia e Austria di domani

L’Italia si prepara agli ottavi di finale a Wembley contro l’Austria. Non sarà affatto una gara semplice per gli Azzurri, che dovranno tentare in tutti i modi di conquistare i quarti di finale. La pensa così anche Eugenio Fascetti, ex allenatore della Lazio, che ha parlato del match di domani ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni.

«L’Italia è forte e gioca bene, ma andiamo piano con l’entusiasmo. Domani non sarà affatto semplice per gli Azzurri, anche perché l’Austria non avrà nulla da perdere».