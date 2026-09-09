Fabiani fissa l’obiettivo: «Vogliamo tornare al più presto nelle competizioni europee»

Fabiani ha espresso in conferenza stampa quali sono gli obiettivi della Lazio nel corso di questa stagione: le sue parole

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa a Formello durante la presentazione ufficiale di Diogo Leite, nuovo difensore biancoceleste arrivato a parametro zero dopo l’esperienza all’Union Berlino.

Tra i temi affrontati anche gli obiettivi della società per la prossima stagione, con Fabiani che ha parlato della situazione del club e della volontà di riportare la Lazio in Europa.

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Fabiani fissa l’obiettivo: le parole del ds biancoceleste

OBIETTIVO EUROPA – «La Lazio non è una società bloccata, lo sarebbe stato in caso di condizione zero. Tra le mille difficoltà siamo riusciti a patrimonializzare il parco giocatori. Dove arriveremo? Mi auguro di migliorare questo risultato per far sì che la Lazio torni al più presto nelle competizioni europee. Se non centrassimo l’Europa, prenderei atto della situazione, tocca alla società valutare».

Il direttore sportivo ha quindi rivendicato il lavoro svolto dalla società nonostante le difficoltà incontrate, sottolineando anche la capacità di valorizzare e patrimonializzare la rosa a disposizione.

Le parole di Fabiani delineano quindi un obiettivo preciso per la nuova stagione: migliorare il rendimento dello scorso campionato e riportare la Lazio nelle competizioni europee. Il direttore sportivo ha comunque mantenuto un approccio prudente, rimandando alla società le valutazioni nel caso in cui il traguardo non dovesse essere raggiunto.