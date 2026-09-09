Modric verso la panchina in Lazio-Milan? Amorim potrebbe rinunciare al croato

Luka Modric rischia di dover saltare dal primo minuto la partita dell’Olimpico contro la Lazio. Il Milan arriva all’Olimpico con un grande dubbio!

La prossima sfida della Lazio sarà contro il Milan, atteso sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Una partita dal peso specifico importante per entrambe le formazioni, con la squadra di Gennaro Gattuso chiamata a confermare quanto mostrato nelle prime giornate e a dimostrare di poter competere anche contro le big del campionato.

Dopo un avvio di stagione positivo, il match contro i rossoneri rappresenterà un banco di prova significativo per i biancocelesti. La Lazio vuole continuare il proprio percorso di crescita, mentre il Milan arriva alla sfida con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio subito nel finale contro la Juventus all’Allianz Stadium.

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Modric possibile escluso dai titolari contro i biancocelesti

Tra i giocatori che potrebbero essere gestiti c’è Luka Modric. Il centrocampista croato, che oggi festeggia 41 anni, potrebbe partire dalla panchina nella sfida contro la Lazio. Amorim starebbe monitorando le condizioni del regista per decidere se schierarlo nuovamente dal primo minuto all’Olimpico.

Il dubbio nasce dal fatto che Modric ha già giocato titolare nelle ultime due partite e il calendario prevede subito un appuntamento europeo. La scelta finale dipenderà quindi dalla gestione delle energie e dalle condizioni fisiche del centrocampista, diventato uno degli uomini di maggiore esperienza all’interno della rosa rossonera.

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Gattuso sfida il Milan: attesa per le scelte di formazione

La possibile assenza dal primo minuto di Modric sarebbe una delle variabili più interessanti della sfida tra Lazio e Milan. I rossoneri dovranno trovare il giusto equilibrio tra la necessità di fare risultato all’Olimpico e quella di arrivare pronti all’impegno europeo.

Per Gattuso, invece, sarà un’occasione per misurare il livello della propria squadra contro un avversario di alto profilo. Dopo un avvio convincente, la Lazio vuole dimostrare di poter essere protagonista anche nelle partite più difficili della stagione.