Fabbian Lazio, assalto al centrocampista! Il piano biancoceleste - Lazio News 24

Fabbian Lazio, il centrocampista del Bologna resta in cima alle priorità del club biancoceleste in questa sessione. Le ultime

Il calciomercato della Lazio entra in una fase caldissima. Con l’obiettivo di rinforzare la mediana e dare a Baroni soluzioni tattiche più fresche, la dirigenza biancoceleste ha puntato i fari su uno dei profili più interessanti del panorama nazionale. La necessità di inserire forze fresche non è solo tecnica, ma risponde a una precisa strategia di crescita che punta a coniugare talento e sostenibilità economica.

Obiettivo Fabbian: il colpo per il centrocampo

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri di Claudio Lotito è quello di Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna, che compirà 23 anni tra una settimana, è considerato il profilo ideale per completare il reparto. La sua capacità di inserimento e il vizio del gol lo rendono un elemento moderno, capace di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo.

L’interesse dei biancocelesti non è casuale: il club segue il ragazzo dai tempi delle giovanili dell’Inter e ora sembra intenzionato a rompere gli indugi. Il classe 2003 rappresenta quel mix di gioventù ed esperienza in Serie A che serve alla squadra di Sarri per fare il salto di qualità definitivo nella lotta per le posizioni di vertice.

Il fattore età e i vantaggi per il centrocampo della Lazio

C’è un dettaglio burocratico che rende l’operazione ancora più appetibile: il fattore anagrafico. Come sottolineato dalla “Rosea”, l’età di Fabbian gioca un ruolo chiave nella trattativa. Essendo un Under, il suo stipendio non andrebbe a pesare nel conteggio del cosiddetto “costo del lavoro allargato”, un parametro fondamentale per i bilanci dei club del campionato italiano.

Questa agevolazione permetterebbe alla Lazio di avere maggiore margine di manovra sul mercato, investendo risorse che altrimenti sarebbero vincolate dai paletti economici della Lega. Rinforzare il centrocampo con un giovane di questo spessore permetterebbe quindi un doppio vantaggio: tecnico in campo e amministrativo negli uffici di Formello.

Le cifre dell’affare

Ma quanto costa strappare il talento ai rossoblù? I “felsinei” valuta il cartellino di Giovanni Fabbian intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette l’ottimo rendimento del giocatore nelle ultime stagioni. La Lazio, dal canto suo, ha già pronto un piano d’attacco per convincere la dirigenza emiliana.

L’offerta della società capitolina dovrebbe partire da una base fissa di 12 milioni di euro, a cui verrebbero aggiunti diversi bonus legati alle prestazioni individuali e ai traguardi di squadra. Il dialogo tra i due club è aperto, e la sensazione è che la volontà del giocatore possa risultare decisiva per sbloccare l’impasse.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Basic, in giornata l’incontro con l’agente per blindarlo: la conferma