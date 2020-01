Extra Lazio, Destro è ufficialmente un giocatore del Genoa

Mattia Destro, ex Roma, è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa di Nicola

Mattia Destro, ex attaccante della Roma ultimamente al Bologna, è passato ufficialmente al Genoa del neo tecnico Davide Nicola. Il classe ’91 di Ascoli Piceno che con i felsinei aveva un contratto in scadenza a giugno, si trasferisce nel club ligure in prestito fino al termine della stagione. Ecco di seguito il post del club rossoblù su Twitter.