Un ex Lazio a Marsiglia da De Zerbi, firma con l’OM per 18 mesi

Marsiglia, alla corte di De Zerbi arriva un ex Lazio: accordo da 18 mesi per lui, che era stato accostato anche a due club italiani

L’ex difensore della Lazio Luiz Felipe, dopo l’addio all’Arabia Saudita è tornato in Europa: il calciatore brasiliano si accasa al Marsiglia di De Zerbi firmando un contratto di 18 mesi fino a giugno 2026.

Il difensore era stato accostato nelle scorse settimane anche ad altre squadre in Serie A, in particolare a Napoli e Juve, entrambe alle prese con problemi di infortuni in difesa.