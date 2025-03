Ex Lazio, Libor Kozak dice la sua sulla prossima sfida

Condividi via email

L’ex centravanti della Lazio Libor Kozak si è espresso circa la prossima sfida di Europa League: le sue parole

Un attaccante che difficilmente verrà mai dimenticato dai tifosi della Lazio è il capocannoniere dell’Europa League 2012 Libor Kozak. L’ex centravanti biancoceleste ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di: Quelli che… trasmissione in onda sui 98.100 di RadioseiLazio proprio sulla prossima sfida di Coppa delle aquile.

L’ex attaccante visse all’ombra del Colosseo dal 2008 al 2013 segnando 22 gol in 80 presenze, ed ora non smette mai di seguire la sua ex squadra. Ecco le sue considerazioni sulla partita di questa sera:

«Nel secondo tempo la Lazio ha sofferto il gioco aggressivo degli avversari. Con le espulsioni è stata ancora più dura. Penso che oggi cambierà, in casa credo che sarà un’altra partita».

«Il Viktoria cercherà di provocare e avranno la testa libera perché sono sfavoriti, sicuramente faranno la partita dell’andata. Credo che la Lazio possa farcela. Ci si aspettava che sarebbe arrivata una squadra che ha dominato il girone, quindi il Plzeň avrebbe potuto solo sorprendere. In Repubblica Ceca hanno apprezzato la mentalità offensiva della Lazio, che anche in nove ha provato a vincerla, riuscendoci. Durosinmi? Ha potenzialità, è fisico e veloce. Ha la testa giusta per poter fare il salto. Lo ha cercato l’Eintracht Francoforte, ma i problemi al ginocchio hanno fermato la trattativa».