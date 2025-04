Ex Lazio, il cordoglio sui social di Ciro Immobile per la scomparsa di Papa Francesco – FOTO

Condividi via email

Ex Lazio, anche Ciro Immobile ricorda Papa Francesco sui social: la foto del centravanti del Fenerbache per omaggiare Sua Santità

Il mondo intero si è stretto in un compianto per la dipartita di Papa Francesco. Sua Santità, all’età di 88 anni, si è spento questa mattina poco dopo le 7:30 scatenando una reazione a catena sui social alla quale hanno preso parte diversi calciatori.

Tra questi vi è anche l’ex Lazio Ciro Immobile il quale ha postato attraverso il proprio profilo Instagram una foto per ricordare una figura importante e stimata come quella dell’ex pontefice per il quale si è fermata anche la Serie A.