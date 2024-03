Ex Lazio: guai in casa Scaloni, ecco cosa è successo al fratello

Brutta disavventura in casa Scaloni: ecco cosa è accaduto al fratello dell’ex calciatore della Lazio e attuale allenatore della nazionale Argentina

Mauro Scaloni, il fratello di Lionel, ex calciatore della Lazio e attuale allenatore della nazionale Argentina, non se la sta passando molto bene. L’EFE ha infatti emesso un ordine di arresto per estorsione e minacce coercitive.

Il fratello di Scaloni è stato fermato dagli agenti mentre era in servizio presso la sede diplomatica statunitense, per ottenere un visto per sua moglie: «La polizia ha fermato (trattenuto) il fratello dell’allenatore della nazionale di calcio argentina, Lionel Scaloni, questa mattina davanti all’ambasciata statunitense nel quartiere Palermo di Buenos Aires».