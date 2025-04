Ex Lazio, Giordano: «Bisogna puntare sulla classifica e rimanere in corsa per il quarto posto. Non può staccare la spina»

L’ex Lazio Bruno Giordano ha espresso il proprio punto di vista su quello che dovrà essere l’andamento in questo finale di stagione

Termina la corsa della Lazio in questa stagione di UEFA Europa League a causa dell’eliminazione ai rigori per mano del Bodo Glimt. A dire la sua su quali dovranno essere gli obiettivi della squadra di Baroni da qui sino al termine del campionato è stato Bruno Giordano, ex Lazio, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

«Su cosa deve puntare la società e l’allenatore? Sulla classifica. La Lazio è in corsa per il quarto posto, ma al tempo stesso deve confermarsi in una posizione che sia utile a partecipare alle coppe europee. La squadra non può staccare la spina. Altrimenti a delusione si potrebbe sommare un’altra delusione».

