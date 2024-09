Ex Lazio, CLAMOROSA indiscrezione sulla nuova avventura di Pioli: firma in arrivo con QUEL club. Le ultimissime

Importante aggiornamento fornito da Alfredo Pedullà sull’ex Milan e Lazio Stefano Pioli:

PAROLE – «Dall’Arabia, come riporta falahsport con un tweet, sono certi che i dirigenti dell’Al Nassr siano completamente convinti che il tecnico portoghese Castro non siederà più sulla panchina del club arabo. Il suo licenziamento, scrive falahsport, verrà annunciato alla fine della prossima partita dell’Al Nassr contro l’Al-Ahly. L’indiscrezione lanciata da falahsport, però, riguarda l’eventuale sostituto di Castro, ovvero Stefano Pioli, ex allenatore del Milan».