Ex Lazio, Carolina Morace entra in politica: c’è l’annuncio di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5S lo ha dichiarato a Rai3

Ospite a Rai3, il leader del Movimento 5S Giuseppe Conte ha annunciato l’entrata in politica dell’ex calciatrice ed allenatrice della Lazio Women Carolina Morace. Quest’ultima farà parte della lista per le elezioni europee.

«Prima allenatrice donna di una squadra maschile, la Viterbese, figura di riferimento anche per le lotte contro il gender gap. Ha rotto e squarciato schemi in un campo visto prettamente come maschile», sono state le parole dell’ex presidente del Consiglio.