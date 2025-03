Ex Lazio, dal campo all'alta finanza, la storia di Saha

L’ex centravanti della Lazio Louis Saha dalla maglia biancoceleste ad essere multimiliardario: ecco come ha fatto

Un giocatore che non ha mai inciso con la maglia dei biancocelesti ma che ha lasciato il segno oltralpe fu sicuramente Louis Saha. L’attaccante francese, ex Metz e Manchester United, arrivò alla Lazio nel 2013 senza trovare fortuna. Tuttavia questa gli arrise più tardi quanto mise in piedi un’azienda che vale più di 5 miliardi di euro, la AxisStars. Ecco la sua spiegazione ai microfoni del Guardian su come ha creato questo impero economico:

«Dopo aver scritto il libro, ho capito che volevo aiutare i giovani a crescere nel modo giusto. Come calciatori, come persone talentuose, ma anche come uomini. Non sapevo come incanalare questa mia voglia di supportare gli altri, e così mi è venuta l’idea di un network digitale. Se un procuratore mi chiama dicendomi che c’è un calciatore di talento che vuole approdare in un club inglese, io gli do il contatto di alcuni tecnici e fisioterapisti che conosco, cioè con delle persone che possono creare un piano di allenamento calibrato per il ragazzo, in modo che diventi più appetibile sul mercato della Premier. Lo stesso discorso vale anche per i club che cercano giocatori, o per i calciatori e per gli artisti che faticano a trovare una sponsorizzazione: quello che cerchiamo di fornire è una piattaforma di contatti in cui si intrecciano delle nuove relazioni».