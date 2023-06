Europei Under 21, termina prematuramente l’avventura degli azzurri di Nicolato a causa della sconfitta contro la Norvegia

Termina nel peggiore dei modi l’avventura di Euro 2023 per l’Italia Under 21 di Nicolato. Gli azzurri dovevano vincere per sperare nel passaggio ai quarti, ma la Norvegia si è imposta per 1-0 grazie alla rete siglata da Botheim al 65′. Oltre ai quarti l’Italia perde anche il pass per le Olimpiadi