Europa League, non solo la Lazio: ecco le altre già qualificate

Europa League, ecco le avversarie già qualificate per la Lazio nella competizione europea della prossima stagione

Mentre prende forma la Lazio 24-25, possiamo iniziare a pensare quali saranno le avversarie dei biancocelesti nella prossima Europa League. 13 squadre sono già qualificate, mentre per le altre 23 si dovranno aspettare i playoff di qualificazione.

Le 36 squadre saranno divise poi al sorteggio in 4 fasce. Nella nuova formula a girone unico le prime 8 in classifica passeranno agli ottavi di finale. Le altre 16 (dal nono al ventiquattresimo posto), invece, si affronteranno in un playoff intermedio. Le ultime 12 saranno eliminate.

Ecco le 13 squadre già certe della loro partecipazione al torneo: Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Eintracht Francoforte, Hoffeneim, Roma, LAZIO, Nizza, Lione, AZ Alkmaar, Porto, Olympiacos.