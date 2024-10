Europa League, domani arriva il Nizza all’Olimpico: i prossimi avversari della Lazio arrivano in un momento difficili, ma hanno voglia di rivincita

Domani la Lazio scenderà in campo in Europa League contro il Nizza. I francesi arrivano alla sfida dell’Olimipico in grossa, come riportato dal Corriere dello Sport, con il dente avvelenato dopo il pareggio al debutto con la Real Sociedad.

Il momento della squadra di Franck Haise non è dei migliori: in Ligue 1 si trova a metà classifica dopo 6 partite con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. L’ultima vittoria il roboante 8-0 al Saint-Etienne del 20 settembre, poi il pareggio in Europa League e lo 0-0 in campionato con il Lens. Oltre a questo la squadra è alla ricerca di una “vendetta” dopo il doppio ko ai gironi di Europa League nella stagione 2017/18: 1-3 in Francia – Balotelli per i francesi e Caicedo e doppietta di Milinkovic – e 1-0 a Roma, con l’autogol di Le Marchand. Di quella squadra è riimasto solo il capitano Dante, che il 18 ottobre compirà 41 anni.